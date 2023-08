POL-GT: Geschäftseinbruch an der Berliner Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Freitag (25.08., 03.40 Uhr) meldeten Anwohner zwei brennende Autos in der Diekstraße. Die Pkw standen hintereinander am Fahrbahnrand geparkt, in Fahrtrichtung Rhedaer Straße. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen gelöscht. Vollkommen zerstört durch die Flammen wurden ein Opel Astra und ein direkt dahinter stehender Citroen Belingo. In Mitleidenschaft gezogen worden ...

