Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrzeuge brennen in der Diekstraße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Freitag (25.08., 03.40 Uhr) meldeten Anwohner zwei brennende Autos in der Diekstraße. Die Pkw standen hintereinander am Fahrbahnrand geparkt, in Fahrtrichtung Rhedaer Straße.

Durch die Feuerwehr wurden die Flammen gelöscht. Vollkommen zerstört durch die Flammen wurden ein Opel Astra und ein direkt dahinter stehender Citroen Belingo. In Mitleidenschaft gezogen worden sind ein angrenzender Baum und ein Zaun.

Die Kriminalpolizei Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Brand geben? Wer hat rund um 03.40 Uhr am Brandort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

