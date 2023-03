Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Tennishalle (18./19.03.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Tennishalle des Tennis Club Konstanz in der Eichhornstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, verschafften sich die Unbekannten unberechtigt Zutritt zu der Halle. Im Inneren brachen sie mehrere mit Schlössern gesicherte Ballkörbe auf und entwendeten draus eine Vielzahl Bälle und mehrere Tennisschläger. Anschließend verließen die Täter die Halle wieder. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Tennishalle aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

