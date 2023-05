Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Trunkenheit

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

Am Sonntag, den 30.04.2023 gegen 20:30 Uhr touchierte ein 30-jähriger Ludwigshafener mit seinem Fahrzeug ein in der Niederfeldstraße geparkten PKW. Nach dem Unfall entfernte sich der Mann von der Unfallörtlichkeit und begab sich in seine Wohnung. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug des 30-jährigen Ludwigshafeners im Nahbereich mit entsprechenden Unfallschäden aufgefunden werden. Der 30-Jährige wurde in seiner Wohnung angetroffen und Aufgrund von alkoholtypischen Ausfallerscheinungen zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten laufen nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie Verkehrsunfallflucht.

