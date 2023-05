Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Beifahrerin

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Sonntag den 30.04.2023 gegen 09:50 Uhr kam es in der Heinigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Mannheimer und einem 29-jährigen Neustädter. Der Unfallverursacher aus Mannheim wollte mit seinem VW Polo an der Kreuzung Heinigstraße / Pasadenaallee nach links, in Richtung Auffahrt B44 abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt, des mit einem Citroen auf der Heinigstraße fahrenden Mannes. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 5500EUR. Die Beifahrerin des Neustädters wurde hierbei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell