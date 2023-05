Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Sonntag, den 30.04.2023 gegen 10:45 Uhr wurde ein, im Kreisverkehr am Ruthenplatz in Ludwigshafen-Friesenheim, abgestellter schwarzer Mazda, durch ein rangierendes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden entstand im Bereich der Heckschürze. Vor der dortigen Bäckerei befanden sich mehrere Unfallzeugen, welche allerdings bislang nicht namentlich bekannt sind. Diese werden nun gebeten sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden, sodass das flüchtige Fahrzeug ermittelt werden kann.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel.-Nr.: 0621/963-2222 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

