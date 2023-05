Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti an mehreren Stellen im Stadtgebiet

Daun (ots)

Wie am 03.04.2023 bereits durch die Polizei veröffentlicht wurde, ereigneten sich bereits im April 2023 zwei Sachbeschädigungen im Dauner Stadtgebiet, welche mit dem Neubau eines Wohnmobilstellplatzes in Daun im Zusammenhang stehen dürften.

Am 02.04.2023 mussten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun gleich zwei Sachbeschädigungen in Daun aufnehmen, bei denen zu vermuten war, dass sie in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen dürften. Demnach begaben sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum 31.03.2023 bis 02.04.2023 zum Gebäu-de der VGV Daun in der Leopoldstraße und sprühten mit Graffiti einen abwertenden Spruch bezüglich des Baus des Campingplatzes in Daun auf. Im Zeitraum 01.04.2023 bis 02.04.2023 begaben sich sodann bisher unbekannte Täter auf die Baustelle des Wohnmobilstellplatzes an der B 257 in Daun und beschädigten hier die Seitenscheibe eines abgestellten Baggers mittels eines vermutlich vor Ort aufgefundenen Randsteins. Die Scheibe wurde vermutlich durch Wurf des Steins beschädigt.

Nunmehr am 22.05.2023 wurden weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Daun festgestellt. So hatte sich ein bisher unbekannter Täter mittels Spraydose in den Bereich des Dauner Parkhauses begeben, um dort großflächig Sprüche gegen den Neubau aufzusprühen. Gleiche Tat beging der Täter im Bereich der Außenfassade des Carports der Polizeiinspektion Daun.

Jegliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell