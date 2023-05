POL-PDWIL: 46-jähriger obdachloser Mann zeigt Hitlergruß

Bitburg (ots) - An dem vergangenen Wochenende wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg drei berauschte Fahrzeugführer gestoppt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am späten Freitagabend wurde in Bitburg ein 39 Jahre alter Fahrer eines PKW kontrolliert. Der Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert und außerdem nicht mehr im Besitz einer ...

