POL-PDMY: Nötigung im Straßenverkehr - Zeuge gesucht!

Remagen (ots) - Ein Mitarbeiter der Postbank in der Innenstadt von Remagen wurde am frühen Abend gegen 18:15 Uhr Opfer eines Raubüberfalls. Der Mitarbeiter der Postbank wurde hierbei durch den bislang unbekannten Täter an einem Hintereingang abgepasst und in der Folge in den Tresorraum eingeschlossen. Aus dem Tresorraum wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Der Täter flüchtete anschließend von der ...

