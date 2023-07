Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Raubüberfall auf Postfiliale mit Bankschalter

Remagen (ots)

Ein Mitarbeiter der Postbank in der Innenstadt von Remagen wurde am frühen Abend gegen 18:15 Uhr Opfer eines Raubüberfalls. Der Mitarbeiter der Postbank wurde hierbei durch den bislang unbekannten Täter an einem Hintereingang abgepasst und in der Folge in den Tresorraum eingeschlossen. Aus dem Tresorraum wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Der Täter flüchtete anschließend von der Örtlichkeit über den Hinterausgang. Den ersten Ermittlungen zufolge kann die Fluchtrichtung des Täters über die Josefstraße und den Parkplatz An der Stadtmauer in Richtung Grabenstraße angegeben werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er trug schwarze Schuhe und eine schwarze Hose. Weiterhin trug er einen Kapuzenpullover mit schwarzen Ärmeln und schwarzer Kapuze, der Rumpfbereich war hingegen grau. Auf der Rückseite des Pullovers war ein weißer Schriftzug, vermutlich "LP Limits", zu erkennen. Auf der Vorderseite befand sich der gleiche Schriftzug verkleinert im Bereich der linken Brust. Letztlich trug er eine weiße FFP2-Maske und eine schwarze Kappe. Er soll bei der Tatausführung ein Messer mitgeführt haben.

Die Polizei Remagen bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02642-93820 bei der Polizeiinspektion Remagen zu melden.

