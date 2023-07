Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht

Kottenheim, Junker-Schilling-Straße (ots)

Am heutigen Tag, Montag, den 17.07.2023, ereignete sich gegen 16:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Kottenheim in der Junker-Schilling-Straße, Höhe Hausnummer 29. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein Lkw mit Auflieger/Anhänger die o.g. Örtlichkeit in Fahrtrichtung der Obermendiger Straße. Im Zuge dessen kollidierte dieser seitlich mit dem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit und setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung der Obermendiger Straße fort.

Zeugen vom Unfallgeschehen werden gebeten, sich mit der Polizei Mayen unter 02651-8010 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell