Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in der Gerberstraße in Mayen

Mayen (ots)

Am 14.07.2023 gegen 13:05 Uhr ereignete sich in der Gerberstraße in Mayen eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort am Straßenrand parkender PKW wurde durch einen vorbeifahrenden Transporter beschädigt. Der Unfallflüchtige ist in Richtung Maifeldstraße gefahren. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen weißen Transporter der Sprinterklasse handeln, der 4 bunte Bierflaschen auf der Seitenwand abgelichtet hat. Der Transporter müsste rechtsseitig beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mayen unter 02651-8010.

