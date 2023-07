Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- Zeugen gesucht

Adenau (ots)

Am 13.07.2023, zwischen 08:15 Uhr und 15:40 Uhr, kam es im Bereich des Dr. Creutz- Platzes gegenüber des Edeka in Adenau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der beschädigte PKW wurde gegen 08:15 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als die Geschädigte gegen 15:45 Uhr wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte diese einen erheblichen Lackschaden fest an ihrem Fahrzeug fest. Vermutlich wurde dieser Schaden durch den flüchtigen Verkehrsunfallbeteiligten beim Ein-bzw. Ausparken verursacht. Am beschädigten Fahrzeug konnten rote Lackspuren gesichert werden. Diese stammten vermutlich vom flüchtigen Fahrzeug.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Adenau Tel. 02691-9250 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell