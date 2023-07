POL-PDMY: Kempenich - weitere Nachtragsmeldung zum Wohnhausbrand in Kempenich

Mayen (ots) - Am Samstag, 08.07.2023 zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr kam es auf dem Lidl Parkplatz in Münstermaifeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer BMW am Kotflügel hinten links beschädigt. Flüchtig ist ein rotes Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

