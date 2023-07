Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zu Wohnhausbrand in Kempenich vom 12,07.2023

PI Adenau (ots)

Um 03.57 Uhr erhielt die PI Adenau die Mitteilung über einen Brand in der Ortsmitte von Kempenich, Beunstraße. Vor Ort wurde sodann ein in Flammen stehender Dachstuhl eines Wohnhauses festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Anwesen. Es drohte das Übergreifen auf angrenzende Gebäude, was jedoch durch den Einsatz starker Kräfte der Feuerwehren der Verbandsgemeinden Brohltal und Mendig verhindert werden konnte. Der Brand war um 06.38 Uhr gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Zum jetzigen Zeitpunkt können weder zur Brandursache noch über die Schadenshöhe Angaben gemacht werden. Diesbezügliche Ermittlungen dauern an.

