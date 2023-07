Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Umgekippter Leergut-Laster

Breckerfeld

Datum: 03.07.2023/ Uhrzeit: 05:18 Uhr/ Dauer: 8 Stunde 12 Minuten/ Einsatzstelle: Kreisverkehr Königsheide/ Einheiten: Löschgruppe Delle/Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (lb): Am Montagmorgen, um 5:18 Uhr, wurden die Löschgruppe Delle und der Löschzug Breckerfeld zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Königsheide alarmiert. Ein LKW mit Leergutpaletten war aufgrund eines geplatzten Reifens im Kreisverkehr umgekippt. Die Fahrerin konnte sich selbstständig befreien und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut und aufgefangen. Die Bergung des LKW stellte eine Herausforderung dar. Zunächst musste das ganze Leergut von Hand auf einen anderen LKW umgeladen werden. Es handelte sich um 64 Paletten mit 61.440 Flaschen. Nach dem Abladen konnte der verunglückte LKW aufgerichtet und abgeschleppt werden. Eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn, aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen und kontaminiertem Erdreich, war ebenfalls vor Ort. Für die Dauer des Einsatzes musste der Kreisverkehr stellenweise durch die Polizei gesperrt werden, die auch den fließenden Verkehr umleitete. Die Sperrung dauert nach dem Einsatz weiter an, aufgrund der Reinigungsarbeiten. Eine genaue Dauer kann nicht genannt werden. Der Einsatz für die Feuerwehr endete, mit der Ankunft im Deller Gerätehaus um 13:30 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

