POL-AC: Überfall auf Tankstelle

Aachen (ots) - Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in die Tankstelle an der Roermonder Straße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter gegen 3 Uhr (12.06.2023) durch die bereits beschädigte Eingangstür in den Verkaufsraum gelangt. Dort stahlen sie Zigaretten und verschwanden anschließend durch das Fenster im Lagerraum in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen ...

mehr