Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Tankstelle - Täter flüchtig

Aachen (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in die Tankstelle an der Roermonder Straße eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter gegen 3 Uhr (12.06.2023) durch die bereits beschädigte Eingangstür in den Verkaufsraum gelangt. Dort stahlen sie Zigaretten und verschwanden anschließend durch das Fenster im Lagerraum in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder deren Fluchtrichtung abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33201 oder 0241/9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden. (sk)

