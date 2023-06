Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Pkw durch Feuer zerstört

Aachen/Alsdorf (ots)

Gleich zweimal mussten Feuerwehr und Polizei in der vergangenen Nacht zu brennenden Pkw ausrücken. Das erste Feuer in Alsdorf wurde der Leitstelle um 1.45 Uhr (12.06.2023) gemeldet. Ein Pkw im Oidtweiler Weg stand lichterloh in Flamen. Der zweite Alarm ging etwa eine Dreiviertelstunde später, gegen 2.30 Uhr, ein. Zeugen meldeten einen brennenden Pkw in der Peliserkerstraße. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr die Brände schnell löschen. Die Pkw erlitten jedoch Totalschaden. Sie wurden zur Spurenanalyse sichergestellt. Die Kripo ermittelt in beiden Fällen wegen möglicher Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Aachener Polizei zu melden.

