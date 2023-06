Polizei Aachen

POL-AC: Schwerpunkteinsatz der Polizei in der StädteRegion Aachen

StädteRegion Aachen/ Stolberg/ Baesweiler/ Alsdorf/ Eschweiler (ots)

Um gegen Gewalt- und Straßenkriminalität vorzugehen, war die Polizei Aachen Teil einer landesweiten und behördenübergreifenden Kontrollaktion. Zwischen 20 Uhr Samstagabend (10.6.2023) und 3 Uhr Sonntagmorgen (11.6.2023) gab es umfangreiche Kontrollen in der StädteRegion Aachen, so zum Beispiel in der Aachener Innenstadt, im Alsdorfer Annapark, in Stolberg-Mühle, am Eschweiler Blausteinsee und in Baesweiler. Unterstützt wurde die Polizei Aachen bei den Kontrollen durch Einsatzkräfte der jeweiligen Ordnungsbehörden und der Bundespolizei.

Durch das schöne Wetter zieht es viele wieder nach draußen. Während die allermeisten Menschen warme Sommernächte friedlich verbringen, gibt es auch Personengruppen, die sich gewaltbereit zeigen und bedrohlich verhalten. Straßen- und Gewaltkriminalität beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Die Polizei Aachen nimmt die Sorgen der Menschen ernst und reagiert mit den Kontrollmaßnahmen auch auf die Beschwerden von Anwohnern und Geschäftsleuten.

Während der Kontrollaktion überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 544 Personen. Es gab drei Festnahmen, unter anderem wegen illegalen Aufenthalts. 16-mal wurden Menschen des Platzes verwiesen. Zwölf Straf- und zwölf Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden durch die Polizei eingeleitet, u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-und Waffengesetz. Außerdem wurden 97 Fahrzeugen kontrolliert, in drei Fällen gab es etwas zu beanstanden. Während der Kontrollen in der Aachener Innenstadt wurden im Keller eines Kiosks Pokertische entdeckt. Entsprechende Strafanzeigen wegen illegalen Glücksspiels wurden gefertigt.

Auch in Zukunft wird die Polizei Aachen solche großen Schwerpunkteinsätze wie an diesem Wochenende regelmäßig durchführen. (sk)

