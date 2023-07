POL-PDMY: Katze ausgesetzt

Nürburg, Drees (ots) - In der Zeit vom Donnerstag, den, 06.07.2023, 16:30 Uhr, bis Freitag, den, 07.07.2023, 07:00 Uhr, wurde am Nürburgring, vom Parkplatz A6 ein silberner Porsche GT2 RS entwendet. Hierbei entstand ein Schaden von 450.000 EUR. In der darauf folgenden Nacht zum Samstag, den 08.07.2023, kam es in Drees in einem Ferienpark zu einem Einbruch in ein Ferienhaus. Die Täter dürften es hierbei auf die ...

mehr