Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Mit Teleskopschlagstock geschlagen+++Geld geraubt+++Fahrzeuge beschädigt+++Einbrüche+++

Wiesbaden (ots)

1. Mit Teleskopschlagstock geschlagen,

Wiesbaden, Welfenstraße, Freitag, 24.02.2023, 22.15 Uhr

(akl) Zwei Feierlichkeiten an der gleichen Lokalität in der Welfenstraße führten am Freitagabend gegen 22.15 Uhr zu einem starken Besucherandrang. Während dieser unübersichtlichen Situation schlug ein 18-jähriger Mann aus Wiesbaden mit einem Teleskopschlagstock einem 49-Jährigen aus Mainz und verletzte diesen am Kopf. Er musste durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden. Der Wiesbadener konnte noch vor Ort durch die eingetroffene Polizei festgenommen werden. Der Teleskopschlagstock wurde sichergestellt. Der Schläger wurde auf ein Polizeirevier sistiert und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

2. Grundlos geschlagen

Wiesbaden, Taunusstraße, Samstag, 25.02.2023, 02:40 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen wurden ein 32-jähriger Mainzer sowie seine ebenfalls 32-jährige Begleiterin nach deren Angaben grundlos in der Taunusstraße aus einer 5-köpfigen Personengruppe heraus angegriffen. Die Geschädigten befanden sich gegen 02:40 Uhr an ihrem Pkw in der Taunusstraße, als eine Gruppe bestehend aus 5 Personen an das Fahrzeug herantrat. Ohne ersichtlichen Grund hätten zwei männliche Personen den Mainzer angegriffen und geschlagen. Seine Begleiterin wurde bei dem Übergriff ebenfalls angegangen. Der Mainzer musste im Anschluss in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden, konnte dieses dann aber wieder verlassen. Die Gruppierung soll aus vier männlichen und einer weiblichen Person bestanden haben. Die Frau wird als etwa 25 Jahre beschrieben und hätte ein braunes Kleid getragen. Die vier männlichen Personen seien ebenfalls etwa 25 Jahre alt gewesen; zwei davon hätten ein südländisches, zwei ein afrikanisches Erscheinungsbild gehabt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Nummer 0611/345-2140 zu melden.

3. Gedroht und Geld gefordert

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 25.02.2023, 04:30 Uhr

(js) Am Samstagmorgen wurde ein 24-jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis in der Schwalbacher Straße von einer bislang unbekannten Person bedroht und bestohlen. Der Geschädigte sei nach dem Verlassen einer Lokalität gegen 04:30 Uhr in der Schwalbacher Straße in Richtung Michelsberg unterwegs gewesen, als er von einer männlichen Person aufgehalten und bedroht wurde. Der Täter forderte von dem 24-jährigen die Herausgabe seines Geldes. Aufgrund der Drohung kam der Geschädigte dem auch nach und händigte seine Geldbörse aus, aus welcher der Täter das Bargeld entnahm. Der Mann konnte als etwa 1,80 m groß, mit blonden langen Haaren, von europäischem Erscheinungsbild und mit heller Hautfarbe beschrieben werden. Er soll eine dicke schwarze Daunenjacke getragen haben. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.

4. Verlorene Kreditkarte gefunden und widerrechtlich eingesetzt Wiesbaden, Mittwoch, 22.02.2023 bis Freitag, 24.02.2023

(js) Am Freitagnachmittag erstattete ein 32-jähriger Wiesbadener eine Anzeige bei der Polizei, da er unter Anderem seine Kreditkarte verloren hatte. Diese sei nun mehrfach eingesetzt worden, was er anhand der Kreditkartenabrechnung nachvollziehen konnte. Laut Angaben des Geschädigten wurde seine Karte mehrfach im Innenstadtbereich von Wiesbaden, zuletzt in einem Hotel benutzt. Aufgrund dieser Angaben wurde durch die Polizei das Hotel aufgesucht und letztendlich auch ein Pärchen ermittelt, das die Kreditkarte eingesetzt hatte. Es handelte sich hierbei um eine 33-jährige Frau aus Frankfurt sowie einen 47-jährigen Mann aus dem Main-Taunus-Kreis. Gegen die Beiden wurden aufgrund der nachvollziehbaren Abbuchungen mehrere Anzeigen gefertigt. Es wurde unter anderem in mehreren Geschäften eingekauft und Taxifahrten gezahlt. Die Kreditkarte wurde in den diversen Fällen insgesamt mit über 1.000 Euro belastet. Die Beschuldigten wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

5. Mehrere PKW beschädigt,

Wiesbaden, Karl - Marx - Straße, Donnerstag, 23.02.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 24.02.2023, 11:20 (jg) In der Nacht zum Freitag wurden in der Karl - Marx -Straße vier PKW´s von einem unbekannten Täter erheblich beschädigt. Bei den Fahrzeugen wurden mehrere Fahrzeugtüren sowie weitere Fahrzeugteile zerkratzt. Des Weiteren wurden an den Fahrzeugen mehrere Reifen zerstochen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem oder den Täter/n geben können, sich unter der Telefonnummer 0611-345 2340 zu melden.

6. E-Scooter entwendet

Wiesbaden, Friedrichstraße, Freitag, 24.02.2023, 18:15 Uhr

(js) Am Freitagabend wurde ein in der Friedrichstraße abgestellter und angeschlossener E-Scooter eines 21-jährigen Mannes aus Limburg entwendet. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug gegen 18:00 Uhr in der Friedrichstraße ab und sicherte es mit einem Spiralschloss. Als er 19:00 Uhr zurückkam, musste er feststellen, dass der E-Scooter nicht mehr dort stand. Durch zwei Zeugen, welche sich beim 1. Polizeirevier meldeten, konnte der Diebstahl beobachtet werden. Bei dem Dieb soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben, die etwa 30 Jahre alt war, ca. 1,85m groß gewesen und von normaler Statur gewesen sei. Der Täter trug eine olivfarbene Hose, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie dunkle Schuhe. Zudem habe die Person eine weiße FFP2-Maske getragen und einen kleinen blauen Beutel mitgeführt. Weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der 0611/345-2540 in Verbindung zu setzen.

7. Friseursalon aufgebrochen

Wiesbaden, Rheinstraße, Donnerstag, 23.02.2023, 22:30 Uhr - Freitag, 24.02.2023, 08:00 Uhr

(js) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drang ein bislang unbekannter Täter in einen Friseursalon in der Rheinstraße ein und entwendete Bargeld. Im Tatzeitraum hebelte eine unbekannte Person ein Fenster des Geschäftes auf und gelangte so in den Salon. Hier entwendete der Täter eine Ledertasche mit den Einnahmen und flüchtet im Anschluss. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der 0611/345-0 zu melden.

8. Versuchter Wohnungseinbruch

Wiesbaden, Waldstraße, Freitag 24.02.2023, zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr

(js) Am Freitagmittag versuchten unbekannte Personen in eine Wohnung in der Waldstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter eine Wohnungstür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Waldstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

9. Geldbörse aus Pkw entwendet

Wiesbaden, Biebrich, Am Güldenplan, Freitag, 24.02.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 25.02.2023, 08:50 Uhr

(js) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Straße Am Güldenplan ein dort abgestellter Audi angegangen. Der oder die Täter drangen in das Fahrzeug ein und durchwühlten es. Letztendlich stellte der 35-jährige Geschädigte fest, dass seine Geldbörse entwendet wurde. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 0611/345-2540 entgegen.

