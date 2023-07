Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Wohnung

Lippstadt (ots)

Am 12. Juli, gegen 17:35 Uhr, kam es in einem Zweifamilienhaus auf der Schulenburgstraße zu einem Brand. Einem Zeugen fiel auf, dass aus der Erdgeschosswohnung dunkler Rauch stieg. Er informierte Polizei und Feuerwehr. Der Bewohner des Obergeschosses verließ bei Ausbruch des Feuers selbstständig das Haus. Die Bewohnerin der brennenden Erdgeschosswohnung war nicht zu Hause. Die Feuerwehr musste eine Tür und ein Fenster gewaltsam öffnen, um das Feuer in der Wohnung zu bekämpfen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Wohnung durch die Einsatzkräfte begutachtet werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer auf dem Herd in der Küche. Die Bewohnerin konnten zwischenzeitlich erreicht und informiert werden. Ihre Wohnung war vorläufig nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung am Brandort und hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell