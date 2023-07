POL-SO: Verletzte nach Verkehrsunfall

Ense - Sieveringen (ots) - Am Mittwoch erhielt ein 73-jähriger Mann aus Ense einen Anruf, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen hat. Der unbekannte Anrufer wies den 73-Jährigen an, Google-Paysafe-Karten zu erwerben. Die Codes dieser Karten sollte er telefonisch übermitteln. Erst dann würde ihm der Gewinn persönlich überreicht werden. Der 73-Jährige erwarb in einer Tankstelle Google-Paysafe-Karten in Höhe eines ...

mehr