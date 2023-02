Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwarzen MBK-Roller entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Borken, Damaschkestraße;

Tatzeit: zwischen 08.02.2023, 23.30 Uhr, und 09.02.2023, 05.40 Uhr;

Einen Motorroller gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken. Das Fahrzeug hatte verschlossen auf dem Parkplatz eines Wohnhauses an der Damaschkestraße gestanden. Bei der Beute handelt es sich um ein schwarz lackiertes Zweirad vom Typ MBK CW 50 RS. Wer Hinweise zum Verbleib oder zum Tathergang machen kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 beim Kriminalkommissariat in Borken melden. (to)

