Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch

Welver (ots)

In der Zeit vom 11. Juli, 18:00 Uhr bis 12. Juli 06:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Bäckerei Am Markt einzubrechen. An der Eingangstür wurde durch einen Mitarbeiter ein Küchenmesser aufgefunden. Dann stellte er frische Beschädigungen an der Tür fest und informierte die Polizei. Vermutlich versuchten die Täter mit dem Messer die Tür aufzuhebeln. Der Versuch schlug allerdings fehl. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02384-91000 zu melden. (ja)

