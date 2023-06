POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Thujahecke abgebrannt

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, 11.06.2023, auf Montag, 12.06.2023, hebelte ein Unbekannter eine Hintertür auf um in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße zu gelangen. In der Gaststätte wurde eine Registrierkasse aufgehebelt und ein geringer Bargeldbetrag aus dieser entwendet. Einen in einem Nebenzimmer stehenden Spielautomaten aufzubrechen scheiterte wohl. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 ...

