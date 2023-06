POL-FR: Steinen: Motorroller aus Carport entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Verdächtige Personen und Flex Geräusche wurden der Polizei am Montag, 12.06.2023 gegen 01.30 Uhr in der Schaffhauser Straße gemeldet. Die Polizei rückte an und konnte frische Spuren am Automaten feststellen. Den Tätern gelang es nicht an die Zigaretten zu kommen. md/tb Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Thomas Batzel Telefon: 07621 176-351 ...

