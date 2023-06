LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gera (ots) - Am Freitagabend beleidigte ein alkoholisierter Mann mehrere Fahrgäste an einer Straßenbahnhaltestelle in Gera Lusan. In der Folge wirft er eine Glasflasche in Richtung von zwei Kindern, welche unverletzt blieben. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, versuchte der Täter zu flüchten und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann ...

mehr