Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Folgen

Gera (ots)

Am Freitag Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße des Friedens in Gera. Ein 83- jähriger Autofahrer geriet beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Zum Glück blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 8000,- Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort fielen den Polizeibeamte erhebliche körperliche Mängel bei dem Unfallverursacher auf, welche ursächlich für den Unfall waren. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

(JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell