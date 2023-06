LPI-G: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 11.06.2023 stellten Beamte der PI Altenburger Land um 00:40 Uhr in der Schmöllnschen Vorstadt einen 60 - jährigen Altenburger fest, der unter erheblichem Alkoholeinfluss mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Rückfragen bitte an: ...

mehr