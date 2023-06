Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Eimeldingen: Radfahrer auf Autobahn A 98 unterwegs

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Montag, 12.06.2023, gegen 17.10 Uhr, einen Radfahrer auf der Autobahn A 98. Dieser würde mit seinem Fahrrad von dem Autobahndreieck Weil am Rhein in Richtung Anschlussstelle Eimeldingen unterwegs sein. Die Polizei konnte kurz vor der Anschlussstelle Eimeldingen einen 30 Jahre alten Mann feststellen, der mit einem Fahrrad die Autobahn befuhr. Der 30-Jährige gab an, dass er sich verfahren hätte und so etwas nie mehr vorkommen würde. An der Anschlussstelle Eimeldingen wurde der Radfahrer von der Autobahn auf den Fahrradweg geleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell