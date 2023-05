Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Eine Person bei Unfall verletzt

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Haselünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 16-Jähriger befuhr gegen 1.25 Uhr mit einem Mercedes die Hammer Straße in Richtung Hamm. In Höhe der Einmündung zum Schwarzenbergweg kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegeben eine dortige Fußgängerampel und durchbrach mit dem Pkw einen Gartenzaun. Der Mercedes kam in dem Garten zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 59.000 Euro. Der 16-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

