POL-EL: Lingen - Zeugen nach Wappen Diebstahl gesucht

Emlichheim (ots) - Am Dienstag kam in der Straße Huskamp in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 55-Jährige war gegen mit ihrem Fahrrad in Richtung "Borggrevenkamp" unterwegs. Als ein 10 - Jähriger mit seinem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt fuhr, kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 55-Jährige schwer und das Kind leicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

