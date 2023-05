Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 16. Mai, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein Radfahrer den Radweg am Ootmarsumer Weg aus Richtung Alfred-Mozart-Straße kommend in Richtung Euregiostraße und beabsichtigte an der dortigen Ampel die Euregiostraße zu überqueren. Dabei erschreckte er sich aufgrund des seitlich neben ihm anfahrenden PKW und stürzte. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Nordhorn unter der Tel. 05921 3090 zu melden.

