Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Sundern (ots)

Am Samstag verunglückte ein 65jähriger Radfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Sunderner befuhr gegen 11:50 Uhr einen Radweg in Richtung Sorpesee und kam in einer Kurve zu Fall. Der Rettungsdienst war im Einsatz. Der Verletzte wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell