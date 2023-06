POL-HSK: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Schmallenberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zwischen 23:35 Uhr und 06:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Hotel. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude im Bereich "Hoher Knochen". Im Inneren brach man verschiedene Behältnisse auf. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

