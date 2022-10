LPI-GTH: Verkehrsunfall

Arnstadt (ots) - Unbekannt Täter drangen in der Nacht von Montag zu Dienstag gewaltsam in eine Gartenparzelle am Dornheimer Berg ein. Hierbei entwendete der oder die unbekannten Täter Gartenwerkzeug und eine Wildkamera. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: ...

