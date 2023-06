Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wiegeaktion für Wohnwagen und Wohnmobile

Arnsberg (ots)

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien hat die Polizei im HSK eine Wiegeaktion für Wohnwagen und Wohnmobile angeboten. Gerade vor Beginn der der Reisezeit ist es besonders wichtig, sich mit dem Thema Sicherheit beim Reisen zu beschäftigen. Am Samstag konnten Bürgerinnen und Bürger zwischen 10 und 16 Uhr ihre Fahrzeuge unverbindlich auf dem Kirmesplatz in Hüsten (Riggenweide) wiegen lassen. Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes und die Verkehrssicherhietsberater haben darüber informiert, wie wichtig die Ladungssicherung insbesondere bei prall gefüllten Gespannen ist. Es wurden Fahrzeugkombinationen (PKW mit Wohnanhänger) und Wohnmobile gewogen. Außerdem kamen interessierte Bürgerinnen und Bürger und erkundigten sich über Ladungssicherung und fahrerlaubnisrechtliche Voraussetzungen. Verstöße der Ladungssicherung und Überladung konnten nicht festgestellt werden. Die nächste Wiegeaktion findet am 22. Juli zwischen 10 und 16 Uhr am Kirmesplatz (Riggenweide) in Hüsten statt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell