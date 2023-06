POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Meschede (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden vor der Polizeiwache in Meschede zwei Streifenwagen beschädigt. Zwischen 01:30 Uhr und 05:10 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an zwei Mercedes Vito der Mescheder Polizei zu schaffen. Es wurde die Luft aus den Reifen gelassen sowie die Außenspiegel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 ...

