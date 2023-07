Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Diebstahl an Baufahrzeugen

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht vom 17.07. zum 18.07.2023 drangen bislang unbekannte Täter auf das eingezäunte Gelände der Erich-Kästner-Schule im Ortsteil Bachem ein und gingen dort einen abgestellten Bagger an. An diesem wurden diverse Teile abmontiert, was zu einem erheblichen Schaden an dem Bagger führte. Da die Teile vor Ort verblieben ist unklar, ob die Täter gestört wurden oder ob es sich um Vandalismus handelt. Sofern verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich auffielen werden sachdienliche Hinweise an die Polizei in Ahrweiler erbeten.

