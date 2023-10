Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Raubdelikt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (18.10.2023) kam es gegen 15:45 Uhr in der Lageschen Straße zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 25-jährigen Frau aus Detmold. Der Tatverdächtige, ein 31-jähriger Mann aus Sohren (Rhein-Hunsrück-Kreis), bedrohte unter Vorhalt eines Messers seine Ex-Partnerin und entwendete ihr Mobiltelefon. Der Täter war bei Eintreffen der Polizei bereits flüchtig. Aufgrund des Raubdeliktes und weiteren ausgesprochenen Bedrohungen gegenüber der Frau und ihren Kindern, sollte der Täter festgenommen werden. Nach intensiver Fahndung wurde der beschuldigte Mann noch am selben Abend gegen 21 Uhr durch Spezialkräfte der Polizei vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am 19.10.2023 Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

