POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. 14-jähriger Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - An der Kreuzung Wasserfurche/Lemgoer Straße beging eine unbekannte Person am frühen Sonntagmorgen (15.10.2023) eine Unfallflucht, nachdem sie eine Fußgängerin erfasst hatte. Der Autofahrer oder die Autofahrerin war gegen 4.15 Uhr zunächst auf der Lemgoer Straße unterwegs und bog anschließend an der Kreuzung nach links in die Wasserfurche ab. Dabei ...

