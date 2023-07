Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mehrere Einkaufswagen in die Gleise gelegt

Rostock (ots)

In der Nacht des 19.07.2023 gegen 04:15 Uhr konnte durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Rostock Schlimmeres vermieden werden.

Im Rahmen der Überwachung am S-Bahnhaltepunkt Rostock Lütten Klein stellten die Beamten fest, dass sich zwei große und ein kleiner Einkaufswagen unmittelbar in den Gleisen befanden. Der Triebfahrzeugführer der zu diesem Zeitpunkt auf der Strecke verkehrenden und einen Haltepunkt entfernten S-Bahn wurde über das Hindernis informiert. Durch die Beamten wurde unverzüglich eine Streckensperrung veranlasst und die Gegenstände aus dem Gleisbett entfernt.

Die Einkaufswagen wurden offensichtlich vom angrenzenden EDEKA Markt entwendet und von dort zu den Gleisen verbracht. Durch die derzeit unbekannten Täter wurden, um die Konstruktion zu stabilisieren, die Einkaufswagen mit den korbeigenen Diebstahlsicherungen nochmals miteinander verbunden. Durch die Beamten wurden die Einkaufswagen voneinander gelöst und zurück zum EDEKA Markt verbracht.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr eingeleitet. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht des 19.07.2023 in der Zeit von 00:15 Uhr bis 04:15 Uhr verdächtige Personen am Haltepunkt Lütten Klein bzw. in dessen unmittelbaren Nähe beobachtet oder kann sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell