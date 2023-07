Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Aufbruch Getränkeautomat - Wer hat etwas gesehen?

Rostock (ots)

Am Morgen des 10. Juli 2023 stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Rostock fest, dass der Getränkeautomat auf Bahnsteig 1 am Haltepunkt Lütten Klein gewaltsam geöffnet wurde. Das Schloss des Automaten wurde aufgebohrt und die Getränke sowie die Geldkassette wurden durch derzeit noch unbekannte/n Täter entwendet. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Zeit vom 09. Juli bis zum Morgen des 10. Juli 2023 verdächtige Personen am Haltepunkt Lütten Klein bzw. in dessen unmittelbaren Nähe beobachtet oder kann sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell