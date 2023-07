Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Täter nach Flucht im Stadtzentrum gestellt

Schwerin (ots)

Am Donnerstag, den 06.07.2023 gegen 09 Uhr war ein 29-jähriger Mann mit der Regionalbahn RB13157 von Bad Kleinen nach Schwerin Hauptbahnhof unterwegs und wurde durch das Zugpersonal kontrolliert. Dabei zeigte der Reisende ein bereits storniertes Deutschlandticket mit seinem Ausweisdokument vor. Die Zugbegleiterin wies den Fahrgast auf den ungültigen Fahrausweis hin und bekam ein weiteres, nicht auf den Reisenden ausgestelltes, Ticket vorgezeigt. Daraufhin wollte die Zugbegleiterin, wie gewohnt, eine Fahrpreisnacherhebung ausstellen, als der Mann ihren Arm festhielt und ihr sein Ausweisdokument und die Fahrpreisnacherhebung entriss. Er stieg umgehend aus dem Zug am Schweriner Hauptbahnhof aus. Augenscheinlich war er in Begleitung von zwei weiteren Männern, da sie gemeinsam in Richtung Stadtzentrum flüchteten. Die Bundespolizei wurde über den Vorfall informiert. Durch die Videoauswertung der Kameras am Bahnhof konnte gezielt nach dem Verdächtigen gefahndet werden. Am Marienplatz in Schwerin wurde die Person durch die eingesetzten Beamten wiedererkannt und eine Personalienfeststellung durchgeführt. Gegen den 29-jährigen Syrer wird nun wegen Betruges und Nötigung ermittelt.

