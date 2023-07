Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bedrohung und versuchte gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof Schwerin

Schwerin (ots)

Am Sonntag, den 02.07.2023, wurde gegen 22:15 auf den Hauptbahnhof Schwerin ein 45-jähriger Mann durch einen 61-Jährigen mit einem Messer bedroht und rief daraufhin den Notruf der Polizei.

Laut Aussage des Geschädigten, soll der Mann am Bahnhof eine Tasche eines anderen Reisenden weggetreten haben, woraufhin der 45-jährige Tunesier den 61-jährigen Bosnier fragte, was das soll. Daraufhin griff der Mann unvermittelt in seine Westentasche und zog ein Einhandmesser hervor. Der Angreifer bedrohte das Opfer verbal und versuchte mit dem Messer in dessen Richtung zu stechen, verfehlte ihn aber und das Opfer lief zu einem Mitarbeiter der DB-Sicherheit. Das Bundespolizeirevier Schwerin wurde über den Notruf informiert. Die eingesetzten Beamten und traf binnen kürzester Zeit am Bahnsteig 3 ein. Nach Ansprache des Täters, händigte dieser das Einhandmesser den Beamten freiwillig aus. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sowohl der Beschuldigte 2,2 Promille als auch der Geschädigte 2,1 Promille Atemalkohol aufwiesen. Verletzungen wurden nicht festgestellt.

Gegen den 61-jährigen Bosnier wird nun wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

