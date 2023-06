Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Rostock (ots)

In der Nacht von Freitag, den 16.06.2023 zum Samstag wurde die Bundespolizeiinspektion Rostock, durch einen Bürgerhinweis darüber informiert, dass sich im Gleisbereich der S-Bahnstrecke zwischen Rostock Hauptbahnhof und Parkstraße mehrere Personen aufhalten sollen, die sprayen. Aufgrund der Gefahrensituation erfolgte ab 23:20 Uhr umgehend eine Streckensperrung. Nach Erreichen des Einsatzortes suchten die eingesetzten Beamten den Gleisbereich von der Hundertmännerbrücke in Richtung des Haltepunktes Parkstraße ab. Zunächst konnten frischer Farbgeruch und im weiteren Verlauf vier Personen mit Taschenlampen festgestellt werden. Nachdem die vier Personen die Einsatzkräfte erkannten, flüchteten diese über die Gleise in Richtung Kröpeliner Tor Vorstadt. Drei der Vier Personen konnten mit Unterstützung durch die Landespolizei an einem angrenzenden Gebäude festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der 19-und 20-jährigen Deutschen konnten neben diversen Farbanhaftungen an der Kleidung auch Spraydosen, Handschuhe und Bildvorlagen aufgefunden und sichergestellt werden. Am Tatort wurden an einer Mauer im Gleisbereich drei frisch gesprühte Schriftzüge von insgesamt 10 m² aufgenommen. Seitens der Bundespolizei wurde gegen die Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und unbefugtem Betreten der Bahnanlagen eingeleitet.

