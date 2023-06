Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Gleisgänger verursacht mehr als einstündige Streckensperrung.

Ludwigslust (ots)

Die Bundespolizei wurde am Dienstag, den 13.06.2023, gegen kurz nach 20:30 Uhr zu einem Einsatz im Gleisbereich bei Bkm 34,8 auf der Bahnstrecke Rastow - Ludwigslust gerufen. Hier sollte sich eine Person in den Gleisen befinden. Die Strecke wurde daraufhin durch die Notfallleitstelle Berlin sofort gesperrt. Eine Streife der Bundespolizei verlegte mit Sonder- und Wegerechten zum Einsatzort und suchte die Bahnstrecke nach der Person ab. Die Einsatzkräfte trafen auf eine männliche Person und führten diese umgehend aus dem Gleisbereich, um die Gleise gegen 21:45 Uhr wieder freizugeben. Die Personalien des 35-jährige Afghanen wurden aufgenommen. Auf Nachfrage, warum dieser sich im Gleisbereich aufhalte, gab dieser an, dass er seinen Zug nach Parchim verpasst hatte und nicht so lange auf den nächsten Zug warten wollte. Er entschied sich daher den Gleisen folgend die Strecke zu gehen. Der Mann wurde folglich belehrt, dass sein Verhalten eine Betriebsstörung zur Folge hat und eine strafbare Handlung darstellt. Insgesamt kam es zu Zugverspätungen bei vier Zügen mit gesamt 205 min.

