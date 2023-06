BPOL-HRO: Falsch getankt - Benzinlache auf Tankstellengelände

Rastow (ots) - In der Nacht, des 15.06.2023 gegen 23:08 Uhr kam es auf Höhe der Ortschaft Rastow, an der Bahnstrecke zwischen Ludwigslust und Holthusen zu einem Oberleitungsschaden. Offensichtlich hatte sich ein Marder an der Leitung zu schaffen gemacht, woraufhin die Leitung riss, in den Regionalzug RE 31178 schlug und hierbei teils Fenster eingeschlagen wurden. Zudem kam es zu einer Beschädigung des Stromabnehmers. Zu ...

mehr